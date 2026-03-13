O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na manhã desta sexta-feira (13) após apresentar vômitos e calafrios. Segundo o médico particular Claudio Birolini, o estado de saúde inspira preocupação e há risco de evolução para um quadro que pode levar à morte.

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Bolsonaro está internado no hospital DF Star, em Brasília. De acordo com boletim médico divulgado pela equipe que acompanha o ex-presidente, exames de imagem e laboratoriais indicaram broncopneumonia bacteriana bilateral, com suspeita de origem aspirativa.