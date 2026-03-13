A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1,7 tonelada de maconha escondida em um caminhão durante fiscalização na BR-153, na manhã desta sexta-feira (13), no município de Ourinhos, no interior de São Paulo.

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A apreensão ocorreu por volta das 10h30, no km 347 da rodovia. Durante patrulhamento, os agentes abordaram um caminhão Ford Cargo 1422, de cor branca. O motorista, um homem de 36 anos, apresentou notas fiscais indicando que transportava uma carga de alimentos com destino ao Rio de Janeiro.

Nervosismo levantou suspeita