A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1,7 tonelada de maconha escondida em um caminhão durante fiscalização na BR-153, na manhã desta sexta-feira (13), no município de Ourinhos, no interior de São Paulo.
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A apreensão ocorreu por volta das 10h30, no km 347 da rodovia. Durante patrulhamento, os agentes abordaram um caminhão Ford Cargo 1422, de cor branca. O motorista, um homem de 36 anos, apresentou notas fiscais indicando que transportava uma carga de alimentos com destino ao Rio de Janeiro.
Nervosismo levantou suspeita
Durante a entrevista com os policiais, o condutor apresentou nervosismo considerado incomum, o que levou os agentes a realizarem uma vistoria mais detalhada no compartimento de carga.
Ao abrir o baú do caminhão, os policiais sentiram forte odor característico de maconha. Em seguida, localizaram diversos tabletes da droga escondidos entre fardos de alimentos.
Após a descoberta, o motorista confessou o transporte da droga.
Droga sairia do Paraná para o Rio
Segundo o suspeito, a carga foi carregada em Londrina, no Paraná, e teria como destino final a cidade do Rio de Janeiro. Pelo transporte da droga, ele afirmou que receberia R$ 30 mil. A pesagem oficial apontou 1.718 quilos de maconha.
Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele, o caminhão e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Ourinhos, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas judiciais.
A apreensão é considerada uma das maiores registradas recentemente na região, segundo a PRF.