A Prefeitura de São José dos Campos informou que realizará serviços de manutenção e inspeção na Ponte Estaiada Juana Blanco, conhecida como Arco da Inovação. A intervenção está prevista no projeto da estrutura e será realizada em duas etapas.
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Na primeira fase, serão executados trabalhos de manutenção e conservação das estruturas de concreto. Segundo a administração municipal, essa etapa não terá custos para o município, pois faz parte da garantia da obra concedida pela construtora responsável, a Queiroz Galvão. Paralelamente, equipes da prefeitura farão serviços complementares de limpeza e inspeção do sistema de drenagem.
Em um segundo momento, uma empresa especializada ficará responsável pela inspeção técnica dos cabos de sustentação dos dois viadutos que compõem a estrutura.
Interdições começam na segunda-feira
Para permitir a execução dos serviços, as duas alças do Arco da Inovação serão interditadas a partir das 6h de segunda-feira (16). As intervenções exigem técnicas de acesso por rapel, devido à altura da ponte e à dificuldade de utilizar andaimes ou plataformas convencionais em toda a extensão da estrutura.
O trabalho será realizado por profissionais especializados em atividades em altura, incluindo engenheiros e alpinistas certificados, seguindo normas de segurança. A operação também terá acompanhamento de consultoria técnica e da área de sustentabilidade da construtora responsável pela obra.
Orientação aos motoristas
A prefeitura informou que, a partir desta quinta-feira (12), serão instaladas faixas informativas e painéis de mensagens variáveis para orientar os motoristas sobre as alterações no trânsito. Durante o período de interdição, agentes de mobilidade estarão no local para auxiliar na organização do fluxo de veículos.
A previsão inicial é de que os serviços sejam concluídos em até 10 dias. No entanto, o cronograma pode sofrer alterações caso haja condições climáticas desfavoráveis ou necessidade técnica identificada durante a execução dos trabalhos.
Características da estrutura
O Arco da Inovação tem cerca de 100 metros de altura e chama atenção pelo formato curvo. A estrutura conecta a Avenida Jorge Zarur à Avenida São João/Cassiano Ricardo e é considerada um dos principais pontos de ligação entre as regiões da cidade, contribuindo para a fluidez do trânsito na área do Colinas.
Rotas alternativas
Durante o período de interdição, a prefeitura orienta os motoristas a utilizarem caminhos alternativos:
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Motoristas que descem a Avenida São João, vindos do Centro em direção à região sul, devem acessar a via à direita, passar pela rotatória abaixo do Arco e seguir pela Avenida Jorge Zarur no sentido sul.
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Já os condutores que vêm da região sul pela Avenida Jorge Zarur e seguem para o Jardim Aquárius devem permanecer à direita, utilizar a rotatória abaixo da estrutura e acessar a Avenida São João em direção à Avenida Cassiano Ricardo.