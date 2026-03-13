A Prefeitura de São José dos Campos informou que realizará serviços de manutenção e inspeção na Ponte Estaiada Juana Blanco, conhecida como Arco da Inovação. A intervenção está prevista no projeto da estrutura e será realizada em duas etapas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na primeira fase, serão executados trabalhos de manutenção e conservação das estruturas de concreto. Segundo a administração municipal, essa etapa não terá custos para o município, pois faz parte da garantia da obra concedida pela construtora responsável, a Queiroz Galvão. Paralelamente, equipes da prefeitura farão serviços complementares de limpeza e inspeção do sistema de drenagem.