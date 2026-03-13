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TRÂNSITO

Avenida Salmão, no Aquarius, é interditada para obra neste sábado

São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Avenida Salmão, no Aquarius, é interditada para obra neste sábado
Avenida Salmão, no Aquarius, é interditada para obra neste sábado

A Avenida Salmão, no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, será interditada neste sábado (14), das 6h às 12h, para a conclusão de uma obra iniciada em 4 de março, como contrapartida viária relacionada à construção de um empreendimento comercial na região.

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Segundo a prefeitura, a interdição será total no sentido Praça Ulisses Guimarães. O acesso ao Condomínio Aquarius 4 será mantido exclusivamente para trânsito local.

Agentes da Mobilidade estarão no local para orientar o trânsito. A rota alternativa será conforme indicado no mapa abaixo.

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