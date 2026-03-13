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HABITAÇÃO

Núcleo da Candelária recebe matrícula do cartório

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Núcleo da Candelária recebe matrícula do cartório
Núcleo da Candelária recebe matrícula do cartório

A Prefeitura de São José dos Campos recebeu nesta sexta-feira (13) o documento de matrícula que oficializa a regularização do loteamento Candelária, localizado na região sudeste do município. A medida integra as ações de regularização fundiária promovidas pela administração municipal.

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Com a matrícula registrada, o próximo passo será a análise da documentação individual de cada um dos 32 lotes do local. Após essa etapa, o processo segue para a formalização em cartório e, posteriormente, para a entrega dos títulos de propriedade aos moradores.

De acordo com a prefeitura, a regularização é resultado da participação dos moradores e do trabalho de servidores e profissionais envolvidos no atendimento à população que busca a regularização de imóveis.

Regularização de bairros

Segundo a administração municipal, mais de 500 lotes já foram regularizados em São José dos Campos dentro do Plano de Gestão 2025–2028. Além disso, mais de 100 lotes ainda aguardam aprovação em cartório de registro de imóveis. No ano passado, cerca de 180 títulos de propriedade foram entregues aos respectivos donos.

Entre os núcleos urbanos de interesse social que passaram por regularização estão:

Santa Lúcia I-C

  • Jardim São José II (5 quadras)

  • Mato Dentro

  • Altos de Santana (quadra PP)

  • Capuava 2

  • Candelária

    • Na modalidade específica, os locais regularizados incluem:

    • Morada do Fênix

    • Chácaras Araújo

  • João Rodolfo Castelli

  • Jardim do Lago 1

    • A regularização fundiária permite que moradores tenham acesso ao título de propriedade do imóvel, o que garante segurança jurídica e facilita o acesso a serviços e melhorias urbanas.

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