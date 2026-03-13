A Prefeitura de São José dos Campos recebeu nesta sexta-feira (13) o documento de matrícula que oficializa a regularização do loteamento Candelária, localizado na região sudeste do município. A medida integra as ações de regularização fundiária promovidas pela administração municipal.

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Com a matrícula registrada, o próximo passo será a análise da documentação individual de cada um dos 32 lotes do local. Após essa etapa, o processo segue para a formalização em cartório e, posteriormente, para a entrega dos títulos de propriedade aos moradores.