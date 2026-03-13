Vanice Venceslau Diogo morreu em Jacareí de forma precoce, aos 53 anos, nesta última quinta-feira (12). E o sepultamento acontecerá às 14h deste sábado (14) no Cemitério Campo da Saudade do Avareí.
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Nas redes sociais, muita gente lamentou a morte de Vanice. Até por conta da idade, já que era muito jovem para isso.
Vanessa Venceslau Diogo desabafou. "Minha irmã amada que Deus em sua infinita bondade te receba te amo pra sempre", escreveu.
Mariangela Ferreira da Silva também lamentou. "Muito triste, mas descansou,Deus a recebeu braços abertos, Deus conforte e de forças todos familiares e amigos, va em paz grande amiga e guerreira", disse.