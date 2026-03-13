Vanice Venceslau Diogo morreu em Jacareí de forma precoce, aos 53 anos, nesta última quinta-feira (12). E o sepultamento acontecerá às 14h deste sábado (14) no Cemitério Campo da Saudade do Avareí.

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Nas redes sociais, muita gente lamentou a morte de Vanice. Até por conta da idade, já que era muito jovem para isso.