José Admilton da Silva morreu em Jacareí nesta última quinta-feira (12), aos 60 anos. Ele foi enterrado na tarde desta sexta (13), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Alegre, muito querido e de bem com a vida, seu Zé deixará boas lembranças. Isso mesmo com uma partida precoce, onde deixará os amigos e familiares de luto.