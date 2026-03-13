15 de março de 2026
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LUTO

Adeus, seu zé; aos 60 anos, partiu precocemente no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
José Admilton da Silva
José Admilton da Silva

José Admilton da Silva morreu em Jacareí nesta última quinta-feira (12), aos 60 anos. Ele foi enterrado na tarde desta sexta (13), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Alegre, muito querido e de bem com a vida, seu Zé deixará boas lembranças. Isso mesmo com uma partida precoce, onde deixará os amigos e familiares de luto.

Nas redes sociais, Gedalva Silva lamentou muito a perda do irmão. "Descansa em paz meu irmão te amo", disse.

Léo Oliveira também destacou o bom caráter dele. "Meus sentimentos , trabalho no deposito Santa Rita , trabalhabava no deposito do meu tio danubio , vc era um cara sempre honesto , sempre Feliz da vida , Que pens meu amigo , fique em Paz ZÈ , que deus conforte dia familiares ! Em breve estaremos juntos no cèu GRANDE ABRAÇO", escreveu.

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