15 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, professor Marcelino; aos 70 anos, deixa saudades no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
José Marcelino Augusto
José Marcelino Augusto

José Marcelino Augusto morreu em Jacareí aos 70 anos, nesta sexta-feira (13). Ele foi sepultado no mesmo dia, à tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Professor Marcelino era muito querido e admirado pelos amigos e familiares. Tanto é que, nas redes sociais, foram inúmeras manifestações de pesar.

Moyses Pieve destacou a capacidade do colega no dia a dia. "Professor Marcelino. Grande amigo de longas jornadas. Trabalhamos juntos em várias escolas. Excelente Professor de Matemática. Deixa saudades. Muitas", disse.

Maria Aparecida Silva também lamentou muito. "Meus sentimentos a toda família que o Marcelino descanse na glória do Senhor ele era uma ótima pessoa tinha um coração muito bom eu e o Carlinhos estamos muito triste mas Deus sabe o que faz", escreveu.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários