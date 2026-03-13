José Marcelino Augusto morreu em Jacareí aos 70 anos, nesta sexta-feira (13). Ele foi sepultado no mesmo dia, à tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
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Professor Marcelino era muito querido e admirado pelos amigos e familiares. Tanto é que, nas redes sociais, foram inúmeras manifestações de pesar.
Moyses Pieve destacou a capacidade do colega no dia a dia. "Professor Marcelino. Grande amigo de longas jornadas. Trabalhamos juntos em várias escolas. Excelente Professor de Matemática. Deixa saudades. Muitas", disse.
Maria Aparecida Silva também lamentou muito. "Meus sentimentos a toda família que o Marcelino descanse na glória do Senhor ele era uma ótima pessoa tinha um coração muito bom eu e o Carlinhos estamos muito triste mas Deus sabe o que faz", escreveu.