José Marcelino Augusto morreu em Jacareí aos 70 anos, nesta sexta-feira (13). Ele foi sepultado no mesmo dia, à tarde, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Professor Marcelino era muito querido e admirado pelos amigos e familiares. Tanto é que, nas redes sociais, foram inúmeras manifestações de pesar.