Pela primeira vez na história, o Seleção Brasileira de Futebol Sub-20 fará uma partida oficial no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O confronto contra a Seleção Paraguaia de Futebol está marcado para o dia 28 de março, às 19h, durante a Data Fifa.

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A convocação dos jogadores foi anunciada nesta sexta-feira (13) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ao todo, 26 atletas de 15 clubes diferentes foram chamados para vestir a camisa da equipe nacional no amistoso que marcará também a estreia do técnico Paulo Victor Gomes no comando da categoria.