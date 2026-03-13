Pela primeira vez na história, o Seleção Brasileira de Futebol Sub-20 fará uma partida oficial no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. O confronto contra a Seleção Paraguaia de Futebol está marcado para o dia 28 de março, às 19h, durante a Data Fifa.
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A convocação dos jogadores foi anunciada nesta sexta-feira (13) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ao todo, 26 atletas de 15 clubes diferentes foram chamados para vestir a camisa da equipe nacional no amistoso que marcará também a estreia do técnico Paulo Victor Gomes no comando da categoria.
Os jogadores e a comissão técnica ficarão concentrados entre 23 e 31 de março na capital paulista. Até o dia 26, os treinamentos serão realizados no CT Joaquim Grava, do Sport Club Corinthians Paulista. No dia 27, a delegação segue para São José dos Campos, onde disputa o amistoso no dia seguinte.
Nova geração da Seleção Brasileira
O amistoso será uma oportunidade para os torcedores da região acompanharem de perto jovens promessas do futebol brasileiro. Entre os convocados estão nomes como Gui Negão, do Corinthians, e Heittor, do Palmeiras.
A lista da CBF reúne atletas que atuam em clubes do Brasil e do exterior, incluindo jogadores de equipes como Flamengo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro e Shakhtar Donetsk. A venda de ingressos ainda será anunciada pela CBF.
Confira a lista completa dos convocados:
Goleiros:
João Pedro – Santos
Kauan Lima – Palmeiras
Vitor Lamounier – Cruzeiro
Defensores:
Arthur Dias – Athletico-PR
Igor Felisberto – São Paulo
Kauã Prates – Cruzeiro
João Ananias – Santos
João Souza – Flamengo
Ryan – Red Bull Bragantino
Vinícius Lira – Santos
Vitor Fernandes – Atlético-MG
Meio-campistas:
Djhordney – São Paulo
Erick Belé – Palmeiras
Gabriel Carvalho – Al Qadsiah (SAU)
Huguinho – Botafogo
Luis Otávio – Orlando City (EUA)
Pedro Ferreira – São Paulo
Tiago – Grêmio
Zé Lucas – Sport
Atacantes:
Bruninho – Athletico-PR
Douglas Telles – Flamengo
Guilherme – Corinthians
Heittor – Palmeiras
Isaque – Shakhtar (UKR)
Luca Meirelles – Shakhtar (UKR)
Lucca – São Paulo
Estádio histórico da cidade
Inaugurado em 15 de março de 1970, o Estádio Martins Pereira completa 56 anos neste domingo (15). O primeiro gol marcado no estádio foi do atacante Dadá Maravilha, na vitória do Clube Atlético Mineiro sobre o Sport Club Internacional no jogo inaugural.
O estádio foi construído originalmente pelo Esporte Clube São José e tinha capacidade para cerca de 16,5 mil torcedores. Atualmente, após reformas e modernizações, o espaço comporta 12.234 pessoas.
Em 2023, a administração do estádio passou para a empresa Gros Participações Ltda, que assumiu a concessão por 25 anos, com possibilidade de prorrogação.
Melhorias recentes no Martins Pereira
Nos últimos meses, o estádio recebeu diversas melhorias estruturais. Entre elas estão: instalação de grama sintética atrás dos gols; construção de novos bancos de reservas; retirada das grades de separação do fosso; recuperação completa do gramado principal.
Além disso, o local ganhou 32 câmeras de monitoramento e um sistema de energia fotovoltaica com mais de 220 placas solares, reduzindo em cerca de 65% os custos de energia elétrica.
Segundo o gestor do estádio, Luiz Carlos Bertti, receber a Seleção Brasileira é um reconhecimento ao trabalho realizado na modernização do espaço. “Para nós que administramos o estádio, um patrimônio muito querido da cidade, é motivo de orgulho receber a Seleção Brasileira Sub-20”, afirmou.
Credenciamento e ingressos
A Confederação Brasileira de Futebol informou que o credenciamento para a imprensa já está aberto no sistema oficial da entidade. Informações sobre a venda de ingressos devem ser divulgadas nos próximos dias.