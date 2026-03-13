Um homem foi preso em flagrante suspeito de comercializar medicamentos de uso controlado de forma clandestina em São José dos Campos.

A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil, que investigava a atuação de um esquema de venda irregular de medicamentos divulgados por redes sociais e grupos privados na internet.

De acordo com os investigadores, o suspeito estava sendo monitorado após indícios de que retornaria do exterior trazendo novos produtos sem autorização sanitária. Com base nas informações, os policiais realizaram uma campana no terminal rodoviário da cidade.