Um homem foi preso em flagrante suspeito de comercializar medicamentos de uso controlado de forma clandestina em São José dos Campos.
A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil, que investigava a atuação de um esquema de venda irregular de medicamentos divulgados por redes sociais e grupos privados na internet.
De acordo com os investigadores, o suspeito estava sendo monitorado após indícios de que retornaria do exterior trazendo novos produtos sem autorização sanitária. Com base nas informações, os policiais realizaram uma campana no terminal rodoviário da cidade.
O homem foi abordado logo após chegar ao local. Dentro da bagagem, os agentes encontraram diversos frascos de medicamentos sem registro sanitário no Brasil.
Policiais cumpriram mandado
Durante o desdobramento da operação, os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde foram localizadas mais ampolas e seringas.
Segundo a polícia, o suspeito não possuía autorização legal para comercializar os medicamentos, o que levou à prisão em flagrante.
Todo o material apreendido foi encaminhado para análise pericial, e o inquérito policial continua em andamento para identificar a origem dos produtos e possíveis canais de distribuição ilegal.