Após semanas de exposição e participação do público, o 2º Salão de Artes Poente realiza o seu evento de encerramento nesta sexta-feira (13), das 19h às 21h, na Galeria Ivonne Weis – Univap, em São José dos Campos. O ponto alto da noite será o anúncio do vencedor do Prêmio Voto Popular, decidido através de votação engajada no Instagram oficial da galeria.
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Com curadoria de Francela Carrera e produção cultural de Paulo H. Rosa, o Salão consolidou-se como uma vitrine para a produção contemporânea, reunindo dez artistas selecionados por edital: Aline Palma, Ana Clara Santos, Andréa Mourão, Felp Duarte, Felipe Rezende Santos, Isabella Beninca Martins, Jeni Cris, Junio Oliveira, Leticia Ramos e Rafael de Castro.
Durante o vernissage, o júri técnico, composto por Maria Angélica Maia e Cristina Suzuki, anunciou as obras premiadas, que agora passam a integrar o acervo da Galeria Poente: 1º Lugar: Aline Palma, 2º Lugar: Ana Clara Santos e 3º Lugar: Jeni Cris.
A noite de encerramento revelará o Prêmio Voto Popular. Esta categoria mobilizou a comunidade e reforça a missão do Salão em democratizar o acesso e incentivar a formação de público no Vale do Paraíba.
A parceria com o Curso de Artes Visuais da Univap (Universidade do Vale do Paraíba) reafirma a importância de espaços que integrem o meio acadêmico e o mercado de arte regional.
Para os organizadores, o evento celebra a circulação de novas poéticas e a consolidação de currículos de artistas em ascensão, garantindo visibilidade institucional para toda a seleção desta edição.
SERVIÇO
Finissage: 2º Salão de Artes Poente
Data: 13 de março de 2026 (sexta-feira)
Horário: Das 19h às 21h
Local: Galeria Ivonne Weis – Univap (Av. Shishima Hifumi, 2911 – Urbanova, São José dos Campos – SP)
Atração: Anúncio do vencedor do Prêmio Voto Popular
Instagram: @galeriapoente