Após semanas de exposição e participação do público, o 2º Salão de Artes Poente realiza o seu evento de encerramento nesta sexta-feira (13), das 19h às 21h, na Galeria Ivonne Weis – Univap, em São José dos Campos. O ponto alto da noite será o anúncio do vencedor do Prêmio Voto Popular, decidido através de votação engajada no Instagram oficial da galeria.

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Com curadoria de Francela Carrera e produção cultural de Paulo H. Rosa, o Salão consolidou-se como uma vitrine para a produção contemporânea, reunindo dez artistas selecionados por edital: Aline Palma, Ana Clara Santos, Andréa Mourão, Felp Duarte, Felipe Rezende Santos, Isabella Beninca Martins, Jeni Cris, Junio Oliveira, Leticia Ramos e Rafael de Castro.