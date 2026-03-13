15 de março de 2026
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SERRA DA MANTIQUEIRA

URGENTE: Defesa emite alerta de risco de inundação em São Bento

Por Da redação | São Bento do Sapucaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Trecho do rio Sapucaí Mirim, em São Bento do Sapucaí
Trecho do rio Sapucaí Mirim, em São Bento do Sapucaí

A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de risco de inundação na cidade de São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, na tarde desta sexta-feira (13), por volta de 17h30.

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O alerta via Cell Broadcast, diante de um possível cenário de extravasamento do rio Sapucaí Mirim, que corta a cidade, foi enviado a aparelhos celulares dos moradores do município, orientando para que eles mantenham-se em local seguro.

Segundo a Defesa Civil, a decisão foi baseada em análise dos meteorologistas e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil realizada no rio, que identificou, no momento da emissão do alerta, a possibilidade de extravasamento do Rio Sapucaí Mirim.

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