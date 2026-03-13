Contrato

A FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo), que é ligada à Prefeitura de São José dos Campos, firmou contrato esse ano, com dispensa de licitação, com uma empresa de propriedade de um vereador de Santa Branca.

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Camisetas

A empresa de Juan Jimenez Jurado Junior (PL), que adota o nome político de Juan Ruan Batucando, recebeu R$ 48,9 mil para fornecer 1.055 camisetas confeccionadas em tecido dry fit para o Carnaval de Rua 2026. O custo unitário ficou em R$ 46,40.