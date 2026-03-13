A família de Leonardo Vinicius Ramos Silva, mais conhecido como Leozinho, craque do futebol amador de Taubaté, decidiu doar os órgãos dele após a confirmação da morte do jogador, que sofreu um acidente. A captação dos órgãos foi feita nesta sexta-feira (13).
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Segundo familiares, com exceção do fígado, todos os demais órgãos e tecidos que puderam ser doados foram captados por equipe especializada. Os órgãos e tecidos do craque poderão ajudar a salvar até oito vidas, se todos forem utilizados, como coração, rins, pâncreas, córneas e pulmões.
Leozinho morreu em decorrência de um acidente de trânsito e teve a morte cerebral confirmada por médicos.
Após a captação, a expectativa da família é que o corpo de Leozinho seja liberado para velório ainda nesta sexta (13), com o sepultamento previsto para sábado (14).
“Acreditamos que, após a captação dos órgãos, liberem o corpo dele até o fim da tarde ou à noite para ir para o IML e depois o velório mesmo. A princípio pode ser que libere o corpo para o velório hoje ainda”, disse um sobrinho do jogador.
Leozinho era morador do bairro três Marias, em Taubaté, e jogava pela equipe Fonte Imaculada, que publicou mensagem nas redes sociais sobre o jogador: “Aqui fica nossa singela homenagem a você jogador! Que Deus cuide de você e conforte toda sua família nesse momento de despedida! Vá em paz e espalhe sua alegria por onde você for”.
E completou: “Nunca vamos nos esquecer de você! Obrigado pelos momentos de felicidade que você trouxe a todos nós! Descanse em paz Leozin”.
Ele era considerado um exemplo para jogadores do futebol amador. “Exemplo de pessoa dentro e fora de campo. Deixará saudades, Leozinho, Um dia nos encontraremos no Céu para continuar nossas partidas de futebol”, disse o time Racing.
“Nossa sincera homenagem ao jogador Leozinho e seus familiares. Que Jesus te receba de braços abertos. O menino que encantou a quebrada, jogador do futebol amador de Taubaté.”