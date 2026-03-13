A família de Leonardo Vinicius Ramos Silva, mais conhecido como Leozinho, craque do futebol amador de Taubaté, decidiu doar os órgãos dele após a confirmação da morte do jogador, que sofreu um acidente. A captação dos órgãos foi feita nesta sexta-feira (13).

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Segundo familiares, com exceção do fígado, todos os demais órgãos e tecidos que puderam ser doados foram captados por equipe especializada. Os órgãos e tecidos do craque poderão ajudar a salvar até oito vidas, se todos forem utilizados, como coração, rins, pâncreas, córneas e pulmões.