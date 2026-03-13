A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, visitou obra emergencial da agência SP Águas (ex-DAEE) em Guaratinguetá, nesta sexta-feira (13), após a cidade ter sido atingida por uma forte chuva seguida de inundação, afetando dois bairros inteiros – Jardim Rony e Parque das Árvores.
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Após a vistoria, Natália disse que o governo estadual fará obra definitiva para proteção das margens e contenção de cheias no Ribeirão Guaratinguetá, que inundou no dia 6 de março, alagando ruas e entrando na casa de centenas de moradores.
O projeto está em fase final de preparação e, segundo Natália, deve ser licitado ainda no primeiro semestre deste ano, com as obras começando no segundo semestre. O valor será superior a R$ 3 milhões.
Trata-se de uma contenção de pôlder, sistema hidráulico artificial de engenharia utilizado para controle de enchentes, especialmente em áreas de baixa altitude, terrenos aterrados ou regiões próximas a rios e mares.
Estrutura do Estado
No caso do Ribeirão Guaratinguetá, embora seja municipal, ele passa por estrutura de contenção de água (dique) cuja gestão é de responsabilidade da SP Águas, e por isso a obra será custeada pelo governo estadual.
O local passa por intervenção preventiva, com enrocamento ao longo de 150 metros do talude da margem direita do Ribeirão Guaratinguetá, visando conter processos erosivos e restabelecer a segurança da região.
“É muito importante a obra que a gente já está fazendo. Assim que aconteceram as chuvas, que chegaram a quase 200 milímetros em menos de 24 horas, a gente fez um esforço conjunto pra conseguir proteger vidas aqui, proteger as pessoas”, disse Natália a OVALE.
Segundo ela, o projeto, que está em fase final de preparação, vai estender a obra emergencial e deixar como “solução definitiva” para proteger a população dos bairros afetados.
“Tudo o que for necessário, o estado de São Paulo vai fazer. A gente está aqui junto com o prefeito, com apoio incondicional, para a gente conseguir de fato avançar e deixar soluções estruturantes, sustentáveis para as pessoas”, afirmou.
“A gente está olhando a particularidade de Guaratinguetá e do curso d’água que passa por aqui, que não fica só em Guaratinguetá. A gente olha a bacia hidrográfica como um todo, adapta nossos projetos, melhora, aprimora com essa perspectiva também, porque o que a gente está fazendo aqui não é só para curto prazo, mas olhando para 50, 100 anos”, completou.
Ver o problema de perto
Após a vistoria às margens do Ribeirão Guaratinguetá, literalmente com os calçados cheios de barro, Natália disse que ir aos locais afetados pelas chuvas aumenta a sensibilidade do gestor para responder aos dramas vividos pela população.
“A gente trabalha desse jeito, junto com as pessoas, olhando o problema de perto, literalmente. Porque é assim que resolve e é dessa forma que a gente conseguiu avançar tanto nesses três anos”, disse a secretária.