A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, visitou obra emergencial da agência SP Águas (ex-DAEE) em Guaratinguetá, nesta sexta-feira (13), após a cidade ter sido atingida por uma forte chuva seguida de inundação, afetando dois bairros inteiros – Jardim Rony e Parque das Árvores.

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Após a vistoria, Natália disse que o governo estadual fará obra definitiva para proteção das margens e contenção de cheias no Ribeirão Guaratinguetá, que inundou no dia 6 de março, alagando ruas e entrando na casa de centenas de moradores.