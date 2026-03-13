Linhas

No mês de janeiro, cinco linhas de ônibus que partem da ECO (Estação de Conexão), em São José dos Campos, registraram 14 queixas de passageiros. A informação foi prestada pelo prefeito Anderson Farias (PSD) à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Amélia Naomi (PT).

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Atraso

No requerimento, Amélia havia solicitado "informações a respeito dos atrasos registrados" em sete diferentes linhas no mês de janeiro: 340 (ECO/Via Cambuí/Centro), 341A (ECO/Terminal Central), 341B (ECO/José Longo), 342 (Alimentadora Pousada do Vale/ECO), 343 (Alimentadora Serrote/ECO), 344 (Alimentadora Campos de São José/ECO) e 349 (Alimentadora Monterrey/ECO).