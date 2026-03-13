15 de março de 2026
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SÃO JOSÉ

Atraso: linhas que partem da ECO tiveram 14 queixas em janeiro

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSJC
Informação foi repassada pelo prefeito de São José à Câmara, em resposta a requerimento; segundo Anderson, obras na Dutra e chuvas intensas ‘impactaram a fluidez viária’ na região leste
Informação foi repassada pelo prefeito de São José à Câmara, em resposta a requerimento; segundo Anderson, obras na Dutra e chuvas intensas ‘impactaram a fluidez viária’ na região leste

Linhas
No mês de janeiro, cinco linhas de ônibus que partem da ECO (Estação de Conexão), em São José dos Campos, registraram 14 queixas de passageiros. A informação foi prestada pelo prefeito Anderson Farias (PSD) à Câmara, em resposta a requerimento da vereadora Amélia Naomi (PT).

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Atraso
No requerimento, Amélia havia solicitado "informações a respeito dos atrasos registrados" em sete diferentes linhas no mês de janeiro: 340 (ECO/Via Cambuí/Centro), 341A (ECO/Terminal Central), 341B (ECO/José Longo), 342 (Alimentadora Pousada do Vale/ECO), 343 (Alimentadora Serrote/ECO), 344 (Alimentadora Campos de São José/ECO) e 349 (Alimentadora Monterrey/ECO).

Queixas
Das linhas citadas pela vereadora, segundo o prefeito, a 340 e a 342 não tiveram registros de reclamações em janeiro. Nas demais, foram 14 queixas de passageiros.

Resposta
"A região leste em sido significativamente impactada pelas obras da concessionária CCR RioSP na Via Dutra e episódios de chuvas intensas, eventos que impactaram a fluidez viária e a regularidade das frequências programadas", justificou o prefeito sobre os atrasos.

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