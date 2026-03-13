Verminose
Apenas no mês de janeiro, 58 pacientes atendidos na unidade de saúde do Jardim Pernambucano, na região sudeste de São José dos Campos, foram diagnosticados com quadro de verminose.
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Requerimento
A informação foi repassada pelo prefeito Anderson Farias (PSD) à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Amélia Naomi (PT). Os 58 pacientes representaram 7% das 808 pessoas que passaram por consulta médica na unidade no primeiro mês do ano.
Água
No requerimento, Amélia havia solicitado informações a respeito dos atendimentos "relacionados a problemas estomacais e infecções por água contaminada". Segundo a vereadora, os "relatos de moradores do Jardim Pernambucano" apontam que "a água encanada fornecida para as casas do bairro tem apresentado coloração marrom, com indícios de possível contaminação".
Problemas
"Muitos moradores relatam terem sofrido problemas de saúde, tais como verminoses e problemas estomacais, que podem ser decorrentes de problemas com a água encanada", argumentou Amélia.
Resposta
Na resposta ao requerimento, o prefeito afirmou que os 58 pacientes "foram devidamente avaliados pela equipe de saúde, receberam orientações pertinentes e seguem acompanhados pela unidade, quando indicado".