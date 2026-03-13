Verminose

Apenas no mês de janeiro, 58 pacientes atendidos na unidade de saúde do Jardim Pernambucano, na região sudeste de São José dos Campos, foram diagnosticados com quadro de verminose.

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Requerimento

A informação foi repassada pelo prefeito Anderson Farias (PSD) à Câmara, em resposta a um requerimento da vereadora Amélia Naomi (PT). Os 58 pacientes representaram 7% das 808 pessoas que passaram por consulta médica na unidade no primeiro mês do ano.