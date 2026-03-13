Menos de dois meses após o envio do projeto à Câmara, o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), retirou do Legislativo a proposta de revisão do Código de Obras e Edificações.

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O projeto havia sido enviado à Câmara no dia 20 de janeiro. Na mensagem de retirada, protocolada nessa quinta-feira (12), Sérgio justificou a medida pela "necessidade de ampliação dos debates democráticos com participação direta da população por meio de mais audiência pública e para estudos técnicos sobre a matéria".