A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego perto das 13h desta sexta-feira (13), após interdição temporária para avaliação das encostas, retirada de material instável e limpeza das pistas na altura do km 80, onde houve queda de barreira.

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Segundo a Concessionária Tamoios, o trânsito no local permanece fluindo pela faixa da esquerda.