A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi liberada ao tráfego perto das 13h desta sexta-feira (13), após interdição temporária para avaliação das encostas, retirada de material instável e limpeza das pistas na altura do km 80, onde houve queda de barreira.
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Segundo a Concessionária Tamoios, o trânsito no local permanece fluindo pela faixa da esquerda.
Por volta das 3h da madruga de quarta-feira (11), houve deslizamento de terra na altura do km 80 da Tamoios, no trecho de Serra Antiga, na pista sentido litoral.
Por volta das 5h, houve novo deslizamento no mesmo local provocado pelas chuvas constantes dos últimos dias que deixaram o solo extremamente encharcado.
O trecho foi temporariamente interditado para avaliação das encostas, retirada do material instável e limpeza do local. A atividade será realizada com apoio do Corpo de Bombeiros.
O bloqueio foi feito na altura do km 65 pista sentido litoral, segundo informou a Concessionária Tamoios. O plano é retirar o material instável e efetuar imediatamente a limpeza, permitindo o fluxo de veículos por uma das faixas.