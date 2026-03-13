O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter um final de semana com mais sol e calor após as fortes chuvas dos últimos dias. A indicação é da Defesa Civil do Estado.

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No mapa do órgão estadual, toda a região aparece de verde a partir de sábado (14), o que significa estado “normal”. Até a última quinta (12), a condição era de “perigo” (vermelho) para as fortes chuvas -- uma classificação antes da "emergência". Nesta sexta (13), a região entrou na situação de “atenção” (amarelo).