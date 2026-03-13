O Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem ter um final de semana com mais sol e calor após as fortes chuvas dos últimos dias. A indicação é da Defesa Civil do Estado.
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No mapa do órgão estadual, toda a região aparece de verde a partir de sábado (14), o que significa estado “normal”. Até a última quinta (12), a condição era de “perigo” (vermelho) para as fortes chuvas -- uma classificação antes da "emergência". Nesta sexta (13), a região entrou na situação de “atenção” (amarelo).
A melhora no tempo, contudo, não significa que a chuva deixou de preocupar, especialmente em razão das fortes precipitações dos últimos dias.
Esse cenário mantém o solo encharcado, elevando o risco para alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios e córregos em diversos municípios do estado, principalmente na faixa leste e no litoral.
A atenção ainda se concentra no Litoral Norte e nos municípios que fazem divisa com Minas Gerais, onde ainda há previsão de chuva e o solo permanece altamente encharcado, o que mantém elevado o potencial para ocorrências associadas à saturação do solo.
As temperaturas permanecem amenas. Na capital paulista, a máxima prevista é de 26°C e a mínima de 18°C. Já no interior do estado a máxima deve chegar a 27°C e a mínima a 20°C.
Cidades
Em São José dos Campos, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura vai variar entre 16°C e 29°C no sábado, com tendência de alta. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. A previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Situação semelhante para as cidades de Jacareí e Taubaté, com temperaturas entre 16ºC e 30°C e também possibilidade de pancadas de chuva, especialmente no período da tarde.
No Litoral Norte, o calor pode chegar a 28°C com tendência de estabilização, com a umidade relativa do ar variando de 70% a 100%. A região terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Pancadas de chuva também podem ocorrer na Serra da Mantiqueira, com a temperatura entre 15°C e 22°C e tendência de elevação.