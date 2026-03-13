Um homem foi preso em Caçapava após atentar contra a vida de policiais. A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (12), no bairro Caçapava Velha, quando a equipe atendia a ocorrência de homicídio em que o irmão do detido foi a vítima. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital.

Ocorrência

Durante a averiguação do homicídio, policiais avistaram o suspeito portando uma arma. Ao perceber a presença da equipe, ele fugiu e atirou contra os militares que revidaram a agressão. Em busca nos arredores, ele foi localizado escondido na residência de sua avó.

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