Um homem foi preso em Caçapava após atentar contra a vida de policiais. A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (12), no bairro Caçapava Velha, quando a equipe atendia a ocorrência de homicídio em que o irmão do detido foi a vítima. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital.
Ocorrência
Durante a averiguação do homicídio, policiais avistaram o suspeito portando uma arma. Ao perceber a presença da equipe, ele fugiu e atirou contra os militares que revidaram a agressão. Em busca nos arredores, ele foi localizado escondido na residência de sua avó.
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No local, foi encontrada uma cápsula calibre .38 deflagrada. Ele afirmou ter arremessado a arma em uma área de mata durante a fuga e não foi possível localizá-la.
Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Distrito Policial de Caçapava, onde permaneceu preso pelos crimes de tentativa de homicídio contra policiais militares e disparo de arma de fogo.