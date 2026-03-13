15 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Caçapava: Homem atira contra policiais e se esconde na casa da vó

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso em Caçapava após atentar contra a vida de policiais. A prisão ocorreu na noite de quinta-feira (12), no bairro Caçapava Velha, quando a equipe atendia a ocorrência de homicídio em que o irmão do detido foi a vítima. Ele chegou a ser socorrido, mas faleceu no hospital.

Ocorrência

Durante a averiguação do homicídio, policiais avistaram o suspeito portando uma arma. Ao perceber a presença da equipe, ele fugiu e atirou contra os militares que revidaram a agressão. Em busca nos arredores, ele foi localizado escondido na residência de sua avó.

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No local, foi encontrada uma cápsula calibre .38 deflagrada. Ele afirmou ter arremessado a arma em uma área de mata durante a fuga e não foi possível localizá-la.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Distrito Policial de Caçapava, onde permaneceu preso pelos crimes de tentativa de homicídio contra policiais militares e disparo de arma de fogo.

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