A Escola do Trabalho Cecap, em Taubaté, tem 20 vagas disponíveis para curso profissionalizante e gratuito na área de logística e gestão. As oportunidades são para o curso de auxiliar administrativo de transporte de cargas rodoviárias com carga horária de 44 horas.
A grade curricular abrange fundamentos da logística e do transporte de cargas; operação e veículos de transporte; documentação e legislação do transporte; e rotinas administrativas na logística.
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Haverá turmas no período da manhã, com aulas das 8h às 12h, a partir de 30 de março de 2026 e no período da tarde, a partir de 25 de março, com aulas das 13h às 17h.
Interessados devem comparecer à unidade para inscrição. A escola fica na rua Firmo Mendes Castilho, nº 750 no bairro Cecap , com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações pelo telefone (12) 3686-1421.