A Escola do Trabalho Cecap, em Taubaté, tem 20 vagas disponíveis para curso profissionalizante e gratuito na área de logística e gestão. As oportunidades são para o curso de auxiliar administrativo de transporte de cargas rodoviárias com carga horária de 44 horas.

A grade curricular abrange fundamentos da logística e do transporte de cargas; operação e veículos de transporte; documentação e legislação do transporte; e rotinas administrativas na logística.

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