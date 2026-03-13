A cantora Luana Camarah fará show acústico na Praça de Alimentação do Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos, dia 18 de março (quarta), às 18h30. O evento é uma parceria com o Goró Chopp.
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A atração é um esquenta para o feriado prolongado na cidade de São José dos Campos, que comemorará o dia do padroeiro (19 de março). Durante o show, o shopping realizará entrega de brindes para os clientes como vale chope e ingressos para cinema. Estacionamento gratuito.
Luana Camarah é um dos ícones musicais do Vale do Paraíba que conquistou o Brasil. Desde 2016, ela é a vocalista da banda de rock Malta. Ela já participou do Rock in Rio, ao lado de Wilson Sideral.
“O palco da Praça de Alimentação sempre recebe as grandes referências musicais regionais. Com objetivo de promover espetáculos de qualidade e gratuitos para ser aproveitados em família. Luana Camarah é pura emoção e energia e animará o nosso público para este feriado”, disse Gláucia Acciarito, gerente de marketing do Shopping Jardim Oriente.