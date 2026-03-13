A cantora Luana Camarah fará show acústico na Praça de Alimentação do Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos, dia 18 de março (quarta), às 18h30. O evento é uma parceria com o Goró Chopp.

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A atração é um esquenta para o feriado prolongado na cidade de São José dos Campos, que comemorará o dia do padroeiro (19 de março). Durante o show, o shopping realizará entrega de brindes para os clientes como vale chope e ingressos para cinema. Estacionamento gratuito.