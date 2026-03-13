A Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios foi temporariamente interditada, por volta das 11h desta sexta-feira (13), por conta de um deslizamento de terra registrado no km 80.

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Por volta das 3h da madruga de quarta-feira (11), houve deslizamento de terra na altura do km 80 da Tamoios, no trecho de Serra Antiga, na pista sentido litoral.