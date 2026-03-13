Com o objetivo de conter abusos e garantir transparência ao consumidor, o Procon de São José dos Campos intensifica, a partir desta sexta-feira (13), a fiscalização sobre postos de combustíveis. Agora, 32 estabelecimentos espalhados por diversas regiões da cidade terão seus preços monitorados diariamente.
A medida visa controle de alta no preço do barril de petróleo devido às tensões geopolíticas que têm pressionado a cadeia de distribuição, resultando em reajustes frequentes nas bombas em todo o país. O foco é identificar variações atípicas notificando os estabelecimentos para apresentar esclarecimentos formais e documentos fiscais de compra e venda.
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Fiscalização
A ação permanecerá em vigor enquanto persistirem os movimentos de alta no mercado internacional. Os valores coletados pelos fiscais serão publicados nas redes sociais oficiais do órgão, permitindo que o motorista acompanhe as variações e compare os preços praticados em diferentes bairros antes de abastecer.
As atividades de campo são realizadas exclusivamente por fiscais do Procon, que visitam as unidades para conferir os preços aplicados diretamente nas bombas.
O cerco aos preços começou em 12 de janeiro, abrangendo inicialmente 64 postos. Na ocasião, as visitas eram quinzenais; em fevereiro, passaram a ser semanais; e agora, em março, tornam-se diárias para garantir uma resposta rápida às oscilações do mercado.