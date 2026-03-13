Com o objetivo de conter abusos e garantir transparência ao consumidor, o Procon de São José dos Campos intensifica, a partir desta sexta-feira (13), a fiscalização sobre postos de combustíveis. Agora, 32 estabelecimentos espalhados por diversas regiões da cidade terão seus preços monitorados diariamente.

A medida visa controle de alta no preço do barril de petróleo devido às tensões geopolíticas que têm pressionado a cadeia de distribuição, resultando em reajustes frequentes nas bombas em todo o país. O foco é identificar variações atípicas notificando os estabelecimentos para apresentar esclarecimentos formais e documentos fiscais de compra e venda.

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Fiscalização