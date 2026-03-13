A Associação Desportiva Taubaté inicia neste fim de semana sua caminhada no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A equipe do Vale do Paraíba estreia fora de casa e busca começar a competição nacional somando pontos importantes já na primeira rodada.
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O primeiro compromisso das taubateanas será neste sábado (14), às 16h30, diante do 3B da Amazônia, no estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM). A partida marca o início da participação do time paulista em um torneio que reúne 16 clubes de diferentes regiões do país.
Para a disputa da competição, o técnico Arismar Júnior terá à disposição um elenco formado por 24 atletas. O grupo mantém uma base da última temporada, com 16 jogadoras remanescentes, além de cinco reforços contratados para 2026 e três atletas promovidas das categorias de base.
O treinador destacou os desafios da estreia, principalmente por se tratar de um confronto fora de casa e pelas condições da viagem até a região Norte do país.
“Será uma estreia muito difícil. Vamos enfrentar um adversário qualificado, além do clima diferente e de uma viagem longa. Sabemos que será um campeonato complicado e precisamos nos adaptar a todas as situações que surgirem”, afirmou Arismar Júnior.
A edição deste ano do Brasileiro Feminino A2 terá um formato inédito. As equipes se enfrentarão em turno único, no sistema de pontos corridos. Ao final da fase classificatória, os oito melhores colocados avançam para a fase de mata-mata.
Na parte de baixo da tabela, os dois últimos serão rebaixados, enquanto os quatro primeiros colocados garantirão acesso à Série A1 de 2027, a elite do futebol feminino nacional.
Confira a tabela de jogos da AD Taubaté no Brasileiro Feminino A2 2026:
14/03 – 16h30 - 3B da Amazônia/AM x AD Taubaté – Ismael Benigno (Manaus)
21/03 – 15h - AD Taubaté x Vasco da Gama/RJ - Joaquinzão
28/03 – 15h - AD Taubaté x Ceará/CE - Joaquinzão
04/04 – 16h - Itacoatiara/AM x AD Taubaté - Floro de Mendonça (Itacoatiara)
18/04 – 15h - AD Taubaté x UDA/AL - Joaquinzão
25/04 – 15h - Pérolas Negras/RJ x AD Taubaté - CT CEFAN (Rio de Janeiro)
02/05 – 15h - AD Taubaté x Paysandu/PA - Joaquinzão
08/05 – 18h - Rio Negro/RR x AD Taubaté – Arena Canarinho (Boa Vista)
16/05 – 15h - AD Taubaté x Ação/MT - Joaquinzão
20/05 – 15h - Atlético/PI x AD Taubaté – Lindolfo Monteiro (Teresina)
23/05 – 15h - AD Taubaté x Minas Brasília/DF - Joaquinzão
30/05 – 15h30 - Vila Nova/GO x AD Taubaté – OBA (Goiânia)
*25/07 – a confirmar - AD Taubaté x Sport Recife/PE - Joaquinzão
*01/08 – a confirmar - Doce Mel/BA x AD Taubaté – Waldomiro Borges (Jequié)
*08/08 – a confirmar - AD Taubaté x Itabirito/MG – Joaquinzão
*sujeitos a alterações