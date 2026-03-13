A Associação Desportiva Taubaté inicia neste fim de semana sua caminhada no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A equipe do Vale do Paraíba estreia fora de casa e busca começar a competição nacional somando pontos importantes já na primeira rodada.

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O primeiro compromisso das taubateanas será neste sábado (14), às 16h30, diante do 3B da Amazônia, no estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM). A partida marca o início da participação do time paulista em um torneio que reúne 16 clubes de diferentes regiões do país.