O Jacareí recebe o Barretos na tarde deste sábado (14), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, pela décima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
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Após empate por 0 a 0 fora de casa contra o Tanabi na rodada passada, o Jacaré do Vale agora tenta voltar a vencer e aposta na força da torcida. Até porque os comandados do técnico Augusto Ambrogi curtem bom momento na temporada.
No momento, o time da região está em sétimo lugar, com 17 pontos, quatro acima do primeiro clube fora do G-8. Além disso, já acumula sete partidas de invencibilidade e sem sofrer gols no campeonato, após início ruim, com duas derrotas.
Entretanto, o Jacareí terá uma pedreira pela frente: afinal de contas, o Barretos é o líder, com 21 pontos, e único time invicto no campeonato. A equipe visitante também só sofreu três gols no campeonato e vem de triunfo em casa por 2 a 1 sobre o Araçatuba.
Ainda restam mais seis jogos para o final da primeira fase da Série A-4. E os oito primeiros colocados se classificam para a fase seguinte do torneio, onde o campeão e o vice sobem para a Série A-3 de 2027.