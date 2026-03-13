O Jacareí recebe o Barretos na tarde deste sábado (14), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, pela décima rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

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Após empate por 0 a 0 fora de casa contra o Tanabi na rodada passada, o Jacaré do Vale agora tenta voltar a vencer e aposta na força da torcida. Até porque os comandados do técnico Augusto Ambrogi curtem bom momento na temporada.