15 de março de 2026
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Veja os bairros da Operação Casa Limpa deste sábado em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Cláudio Vieira/PMSJC

A Prefeitura de São José dos Campos divulgou os bairros que receberão a Operação Casa Limpa neste sábado (14). A ação, voltada ao combate à dengue, será realizada na região norte da cidade.

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Os caminhões da operação vão percorrer ruas dos seguintes bairros:

  • Jardim Minas Gerais;
  • Vila Unidos;
  • Jardim Telespark;
  • Jardim Altos de Santana;
  • Vila Dirce;
  • Recanto Caeté;

A iniciativa chega à 10ª edição do ano e tem como objetivo eliminar objetos que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Materiais devem ser colocados nas calçadas

Entre 7h e 12h, moradores dos bairros atendidos devem colocar em frente às residências objetos que possam acumular água.

Entre os itens que serão recolhidos pelas equipes estão:

  • latas e garrafas;
  • potes e baldes;
  • pneus;
  • lonas;
  • vasos sanitários;
  • tambores;
  • piscinas desmontáveis;
  • outros recipientes que acumulam água;

Segundo a Prefeitura, móveis, restos de madeira e entulho de obras não serão recolhidos durante a operação. Esses materiais devem ser descartados nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) de São José dos Campos.

Estratégia de combate à dengue

A Prefeitura utiliza dados da ADL (Avaliação de Densidade Larvária) para monitorar a presença do mosquito e definir as áreas prioritárias das ações de combate.

Além da Operação Casa Limpa, o município também utiliza outras estratégias de controle, como:

  • ovitrampas para monitoramento do mosquito;
  • drones em áreas de difícil acesso;
  • carro antidengue;
  • tablets utilizados pelos agentes de combate às endemias;

As equipes fazem visitas periódicas para identificar e eliminar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue.

Cuidados dentro de casa

Com temperaturas elevadas e chuvas de verão, o ambiente se torna mais propício para o desenvolvimento das larvas do mosquito.

Por isso, a orientação é que moradores mantenham cuidados simples dentro de casa, como:

  • evitar água parada em recipientes;
  • retirar água de pratinhos de plantas;
  • manter caixas-d’água bem fechadas;
  • verificar calhas e ralos externos;

A população também é orientada a permitir a entrada dos agentes nas residências para inspeção de possíveis focos do mosquito. Os profissionais atuam uniformizados e identificados com crachá da Prefeitura.

Em caso de dúvidas sobre a identidade do agente, é possível consultar as informações online pelo nome ou número de matrícula.

Denúncias de possíveis focos do mosquito e informações sobre a campanha podem ser feitas pela Central 156 de São José dos Campos, disponível por telefone, site ou aplicativo.

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