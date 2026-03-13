A Prefeitura de São José dos Campos divulgou os bairros que receberão a Operação Casa Limpa neste sábado (14). A ação, voltada ao combate à dengue, será realizada na região norte da cidade.
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Os caminhões da operação vão percorrer ruas dos seguintes bairros:
- Jardim Minas Gerais;
- Vila Unidos;
- Jardim Telespark;
- Jardim Altos de Santana;
- Vila Dirce;
- Recanto Caeté;
A iniciativa chega à 10ª edição do ano e tem como objetivo eliminar objetos que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.
Materiais devem ser colocados nas calçadas
Entre 7h e 12h, moradores dos bairros atendidos devem colocar em frente às residências objetos que possam acumular água.
Entre os itens que serão recolhidos pelas equipes estão:
- latas e garrafas;
- potes e baldes;
- pneus;
- lonas;
- vasos sanitários;
- tambores;
- piscinas desmontáveis;
- outros recipientes que acumulam água;
Segundo a Prefeitura, móveis, restos de madeira e entulho de obras não serão recolhidos durante a operação. Esses materiais devem ser descartados nos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) de São José dos Campos.
Estratégia de combate à dengue
A Prefeitura utiliza dados da ADL (Avaliação de Densidade Larvária) para monitorar a presença do mosquito e definir as áreas prioritárias das ações de combate.
Além da Operação Casa Limpa, o município também utiliza outras estratégias de controle, como:
- ovitrampas para monitoramento do mosquito;
- drones em áreas de difícil acesso;
- carro antidengue;
- tablets utilizados pelos agentes de combate às endemias;
As equipes fazem visitas periódicas para identificar e eliminar possíveis focos do mosquito transmissor da dengue.
Cuidados dentro de casa
Com temperaturas elevadas e chuvas de verão, o ambiente se torna mais propício para o desenvolvimento das larvas do mosquito.
Por isso, a orientação é que moradores mantenham cuidados simples dentro de casa, como:
- evitar água parada em recipientes;
- retirar água de pratinhos de plantas;
- manter caixas-d’água bem fechadas;
- verificar calhas e ralos externos;
A população também é orientada a permitir a entrada dos agentes nas residências para inspeção de possíveis focos do mosquito. Os profissionais atuam uniformizados e identificados com crachá da Prefeitura.
Em caso de dúvidas sobre a identidade do agente, é possível consultar as informações online pelo nome ou número de matrícula.
Denúncias de possíveis focos do mosquito e informações sobre a campanha podem ser feitas pela Central 156 de São José dos Campos, disponível por telefone, site ou aplicativo.