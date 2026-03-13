A Prefeitura de São José dos Campos divulgou os bairros que receberão a Operação Casa Limpa neste sábado (14). A ação, voltada ao combate à dengue, será realizada na região norte da cidade.

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Os caminhões da operação vão percorrer ruas dos seguintes bairros: