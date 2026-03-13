Taubaté recebe uma programação especial de Páscoa com experiências interativas e gratuitas para o público infantil. A iniciativa promove atividades lúdicas com o objetivo de promover a união familiar e a criação de memórias afetivas.

Atividades

As ações acontecem a partir do dia 21 de março, no Via Vale Shopping, no bairro São Gonçalo, em Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp