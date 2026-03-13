15 de março de 2026
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PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Páscoa: Taubaté recebe oficinas infantis e caça aos ovos

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Taubaté recebe uma programação especial de Páscoa com experiências interativas e gratuitas para o público infantil. A iniciativa promove atividades lúdicas com o objetivo de promover a união familiar e a criação de memórias afetivas.

Atividades

As ações acontecem a partir do dia 21 de março, no Via Vale Shopping, no bairro São Gonçalo, em Taubaté.

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A agenda conta com a oficina Decorando Cupcakes no dia 21 de março, das 14h às 17h, e oficinas de Páscoa no dia 27 de março às 18h. No dia 28 de março, haverá pintura artística das 14h às 16h e sessão de fotos às 15h.

A Rota do Coelho acontece no dia 29 de março às 15h, seguida pela tradicional Caça aos Ovos no dia 05 de abril, com sessões às 16h e às 17h30.

Como participar

Para as atividades com vagas limitadas, como os cupcakes e a caça aos ovos, é necessário realizar inscrição prévia seguindo as orientações das redes sociais oficiais (@viavaleshopping).

O shopping fica na avenida. Dom Pedro 1º, nº 7181, no bairro São Gonçalo, Taubaté.

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