O Vale do Paraíba e o Litoral Norte deixaram a situação de perigo para fortes chuvas e entraram na condição de atenção nesta sexta-feira (13), de acordo com avaliação da Defesa Civil do Estado. A previsão é de normalizar o clima no final de semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No mapa do órgão estadual, toda a região aparece em amarelo (atenção), após surgir em vermelho (perigo) no indicador de quinta-feira (12), quando havia possibilidade de temporais.