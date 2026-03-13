O Vale do Paraíba e o Litoral Norte deixaram a situação de perigo para fortes chuvas e entraram na condição de atenção nesta sexta-feira (13), de acordo com avaliação da Defesa Civil do Estado. A previsão é de normalizar o clima no final de semana.
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No mapa do órgão estadual, toda a região aparece em amarelo (atenção), após surgir em vermelho (perigo) no indicador de quinta-feira (12), quando havia possibilidade de temporais.
A melhora no tempo, contudo, não significa que a chuva deixou de preocupar, especialmente em razão das fortes precipitações dos últimos dias.
Nas últimas horas, segundo a Defesa Civil do Estado, houve registro de chuva com intensidade de fraca a moderada, ocorrendo de forma contínua no estado.
Esse cenário mantém o solo encharcado, elevando o risco para alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios e córregos em diversos municípios do estado, principalmente na faixa leste e no litoral.
Nas próximas horas, a chuva deve continuar no litoral, com intensidade entre fraca e moderada, porém com acumulados menores em comparação aos registrados na quinta.
A atenção nesta sexta ainda se concentra no Litoral Norte e nos municípios que fazem divisa com Minas Gerais, onde ainda há previsão de chuva e o solo permanece altamente encharcado, o que mantém elevado o potencial para ocorrências associadas à saturação do solo.
As temperaturas permanecem amenas. Na capital paulista, a máxima prevista é de 26°C e a mínima de 18°C. Já no interior do estado a máxima deve chegar a 27°C e a mínima a 20°C.