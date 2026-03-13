Após o fim da greve que durou 1.280 dias, os trabalhadores da Avibras Indústria Aeroespacial aprovaram a proposta de pagamento da dívida trabalhista acumulada pela empresa. Com isso, a companhia prevê retomar as atividades em abril, na unidade localizada em Jacareí.

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A paralisação teve início em 9 de setembro de 2022 e mobilizou centenas de funcionários da fábrica localizada no Vale do Paraíba.