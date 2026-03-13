Após o fim da greve que durou 1.280 dias, os trabalhadores da Avibras Indústria Aeroespacial aprovaram a proposta de pagamento da dívida trabalhista acumulada pela empresa. Com isso, a companhia prevê retomar as atividades em abril, na unidade localizada em Jacareí.
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A paralisação teve início em 9 de setembro de 2022 e mobilizou centenas de funcionários da fábrica localizada no Vale do Paraíba.
Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, a proposta aprovada prevê o pagamento de R$ 230 milhões em dívidas trabalhistas. O plano estabelece parcelamento entre 12 e 48 vezes, de acordo com a faixa salarial de cada trabalhador.
Ao todo, cerca de 1,4 mil funcionários têm valores a receber.
Demissões e recontratações
Para viabilizar a retomada das operações, a direção da empresa deverá desligar os 850 trabalhadores que ainda permanecem registrados na fábrica, quitar os débitos trabalhistas conforme o plano aprovado e realizar 450 recontratações.
De acordo com o sindicato, o processo ocorrerá entre março e abril, envolvendo etapas de demissão, homologação e novas contratações.
“A retomada das atividades depende desse processo administrativo, que será realizado nas próximas semanas”, informou a entidade.
O que diz a empresa
Em nota, a Avibras Indústria Aeroespacial afirmou que a aprovação da proposta pelos trabalhadores representa um avanço importante para a reestruturação da companhia.
A empresa destacou ainda que outro fator decisivo para a retomada das operações foi a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que rejeitou recursos apresentados contra a homologação do plano de recuperação judicial. “A empresa prossegue na fase de transição, que inclui os preparativos necessários para o restabelecimento de suas operações”, informou a companhia.
Segundo a Avibras, a prioridade é implementar o plano de recuperação e iniciar um novo ciclo de atuação nas áreas de defesa e aeroespacial.
Recuperação judicial e mudança de controle
A Avibras entrou com pedido de recuperação judicial em março de 2022, alegando uma crise financeira e dívidas que somavam cerca de R$ 600 milhões.
Na ocasião, a empresa anunciou 420 demissões, que chegaram a ser suspensas pela Justiça após ação movida pelo sindicato.
A companhia também passou por mudança no controle acionário. Em 25 de julho de 2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo homologou a transferência de 99% das ações da empresa para o fundo Brasil Crédito Gestão Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, principal credor da companhia.
Com isso, o então proprietário João Brasil Carvalho Leite foi destituído da gestão.
Empresa estratégica para o setor de defesa
Fundada há mais de 50 anos, a Avibras Indústria Aeroespacial é uma das principais empresas brasileiras do setor de defesa e tecnologia aeroespacial.
A companhia desenvolve sistemas de lançamento de foguetes e mísseis, motores para foguetes utilizados pela Marinha do Brasil e pela Força Aérea Brasileira, além de veículos blindados e tecnologias para aplicações civis.
A retomada das atividades é considerada estratégica para a economia do Vale do Paraíba e para o setor de defesa nacional.