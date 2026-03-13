A Prefeitura de São Sebastião anunciou a abertura de inscrições para 240 vagas gratuitas em cursos técnicos na modalidade de EAD (Ensino a Distância ) em parceria com a FAT (Fundação de Apoio à Tecnologia). O objetivo é capacitar os moradores e facilitar o ingresso no mercado de trabalho.

Oportunidades

As oportunidades estão distribuídas nas áreas de administração, recursos humanos, serviços jurídicos, marketing, informática para internet e desenvolvimento de sistemas. Cada curso oferece 40 vagas. No ato da inscrição, o interessado deve escolher apenas uma opção de formação.

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