A Prefeitura de São Sebastião anunciou a abertura de inscrições para 240 vagas gratuitas em cursos técnicos na modalidade de EAD (Ensino a Distância ) em parceria com a FAT (Fundação de Apoio à Tecnologia). O objetivo é capacitar os moradores e facilitar o ingresso no mercado de trabalho.
Oportunidades
As oportunidades estão distribuídas nas áreas de administração, recursos humanos, serviços jurídicos, marketing, informática para internet e desenvolvimento de sistemas. Cada curso oferece 40 vagas. No ato da inscrição, o interessado deve escolher apenas uma opção de formação.
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O processo seletivo é destinado a candidatos que já concluíram o Ensino Médio ou que estarão cursando, no mínimo, a 2ª série do Ensino Médio em 2026.
Como se inscrever e seleção
As inscrições devem ser realizadas pela internet no site da Escola Técnica FAT até às 15h do dia 10 de abril (sexta-feira).
A seleção dos candidatos será por meio de uma prova online com duração de 150 minutos. O exame consistirá em 30 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática, com conteúdo baseado no ensino fundamental II.
A prova poderá ser realizada entre as 8h do dia 11 de abril (sábado) e as 20h do dia 12 de abril (domingo) com matrículas previstas para 14 a 23 de abril e início das aulas em 28 de abril (terça-feira).