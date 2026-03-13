Um adolescente foi apreendido portando uma arma nas proximidades de uma adega em Potim. A ocorrência foi registrada na quarta-feira (11), no bairro Chácara Tropical, durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na Operação Impacto Letalidade.

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O menor foi abordado nas proximidades de uma adega e estava em posse de um revólver Rossi, calibre .38, com 5 munições. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, ficando à disposição da justiça.