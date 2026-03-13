15 de março de 2026
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MURALHA PAULISTA

Causou prejuízo de milhões de reais em MG e foi preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem procurado pela Justiça por crime de estelionato praticado no estado de Minas Gerais com prejuízo de milhões de reais a terceiros foi localizado e preso em Jacareí. A prisão ocorreu na quinta-feira (12), durante a operação Impacto Divisas, por volta das 15h45.

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) abordaram o suspeito no bairro Jardim das Oliveiras e após consulta no aplicativo Muralha Paulista, constataram um mandado de prisão em aberto por estelionato.

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Ele foi conduzido à delegacia de Jacareí, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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