15 de março de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem atira na ex e no atual namorado dela e é preso em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Baep cumpriu mandado de prisão
Baep cumpriu mandado de prisão

Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio e feminicídio foi preso no bairro Liberdade, em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu na quinta-feira (12) quando policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) cumpriram mandado de prisão contra o suspeito, que já possui histórico criminal por doubo, tráfico de entorpecentes e receptação.

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O crime ocorreu no dia 6 de março de 2026. Na ocasião, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra a ex-companheira e o atual namorado dela.

Ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher e permanece preso, à disposição da Justiça.

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