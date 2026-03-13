Um homem procurado pela Justiça por tentativa de homicídio e feminicídio foi preso no bairro Liberdade, em Pindamonhangaba. A prisão ocorreu na quinta-feira (12) quando policiais do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) cumpriram mandado de prisão contra o suspeito, que já possui histórico criminal por doubo, tráfico de entorpecentes e receptação.

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O crime ocorreu no dia 6 de março de 2026. Na ocasião, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra a ex-companheira e o atual namorado dela.