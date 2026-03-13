15 de março de 2026
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ACIDENTE EM GUARÁ

VÍDEO: Trabalhadores ficam feridos após queda de muro em obra

Por Xandu Alves | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Xandu Alves/OVALE
Agente da Defesa Civil avalia a queda do muro em Guaratinguetá
Agente da Defesa Civil avalia a queda do muro em Guaratinguetá

Dois trabalhadores ficaram feridos após serem atingidos por um muro que caiu em uma obra em Guaratinguetá, na manhã desta sexta-feira (13). Eles atuavam na reforma de uma casa quando foram atingidos pelo mudo ao lado do portão de entrada.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram até o local atender as vítimas. O caso aconteceu por volta das 9h40, na rua Domingos Rodrigues Alves, no Centro de Guaratinguetá, ao lado da Creche Municipal São Francisco.

Segundo o Samu, ambos os trabalhadores, de 47 e 51 anos, foram retirados debaixo do muro por populares. Eles foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá com ferimentos entre leves e moderados. Ambos passarão por avaliação médica.

A Defesa Civil de Guaratinguetá esteve no local inspecionando a obra, que não foi interditada. O muro caído será retirado pelos próprios trabalhadores do local.

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