Dois trabalhadores ficaram feridos após serem atingidos por um muro que caiu em uma obra em Guaratinguetá, na manhã desta sexta-feira (13). Eles atuavam na reforma de uma casa quando foram atingidos pelo mudo ao lado do portão de entrada.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram até o local atender as vítimas. O caso aconteceu por volta das 9h40, na rua Domingos Rodrigues Alves, no Centro de Guaratinguetá, ao lado da Creche Municipal São Francisco.