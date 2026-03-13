Um homem foi preso por perturbação do sossego no bairro Vila Romeu, em Cruzeiro.

Durante a abordagem de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) constatou-se via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de perturbação do sossego, previsto no artigo 42 da Lei 3688.

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