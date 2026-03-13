15 de março de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

PM prende homem por perturbação de sossego em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso por perturbação do sossego no bairro Vila Romeu, em Cruzeiro.

Durante a abordagem de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) constatou-se via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) que ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de perturbação do sossego, previsto no artigo 42 da Lei 3688.

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Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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