Um homem foi preso em flagrante em Aparecida ao furtar um imóvel pertencente ao Governo do Estado de São Paulo.

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A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (12), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram abordados por moradores que denunciaram o furto em andamento e alertaram de que o suspeito portava uma faca.