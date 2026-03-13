15 de março de 2026
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Homem furta cobre de prédio do Estado e é preso em Aparecida

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso em flagrante em Aparecida ao furtar um imóvel pertencente ao Governo do Estado de São Paulo.

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A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (12), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram abordados por moradores que denunciaram o furto em andamento e alertaram de que o suspeito portava uma faca.

De acordo com os relatos, o homem havia escalado e pulado o portão para furtar fios de cobre do imóvel que pertence ao governo e onde funcionou o Detran.

Em diligência ao local, a equipe localizou e abordou o homem que foi preso e encaminhado ao plantão de Polícia Judiciária.

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