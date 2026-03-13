Um homem foi preso por tráfico de drogas em São José dos Campos durante a Operação Impacto Divisas no bairro Morumbi, zona sul da cidade.

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (12) quando policiais com motocicletas da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito que tentou esconder uma sacola com drogas.

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