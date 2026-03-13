15 de março de 2026
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IMPACTO DIVISAS

Operação da PM prende homem e apreende drogas na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Apreensões no Morumbi, São José dos Campos
Apreensões no Morumbi, São José dos Campos

Um homem foi preso por tráfico de drogas em São José dos Campos durante a Operação Impacto Divisas no bairro Morumbi, zona sul da cidade.

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (12) quando policiais com motocicletas da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito que tentou esconder uma sacola com drogas.

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Em abordagem e revista pessoal, a equipe apreendeu:

15 porções de maconha;

13 porções de cocaína;

 2 porções de crack;

R$ 50,00 em dinheiro;

 1 pochete verde.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça.

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