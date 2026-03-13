Um homem foi preso por tráfico de drogas em São José dos Campos durante a Operação Impacto Divisas no bairro Morumbi, zona sul da cidade.
A ação ocorreu na noite de quinta-feira (12) quando policiais com motocicletas da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito que tentou esconder uma sacola com drogas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em abordagem e revista pessoal, a equipe apreendeu:
• 15 porções de maconha;
• 13 porções de cocaína;
• 2 porções de crack;
• R$ 50,00 em dinheiro;
• 1 pochete verde.
Ele foi preso em flagrante e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permanece à disposição da Justiça.