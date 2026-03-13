Um homem de 34 anos foi preso em São José dos Campos após tentar furtar um estabelecimento comercial de onde ele já havia subtraído fiação em duas ocasiões anteriores.
A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (13), na avenida Cidade Jardim, após acionamento via 190 para interrupção de furto em andamento. O envolvido fugiu em direção ao córrego da avenida Mário Covas quando foi disparado o alarme da loja.
Policiais militares da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram patrulhamento pela região e localizaram o suspeito próximo ao córrego. Durante a abordagem e busca pessoal, a equipe encontrou um alicate e uma mochila com roupas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homem confessou o acesso ao estabelecimento. Segundo o proprietário, ele subtraiu fios em duas datas anteriores, o que resultou em prejuízo de R$ 10 mil. As ações foram registradas por câmeras de segurança.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso por tentativa de furto qualificado.