15 de março de 2026
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PREJUÍZO R$ 10 MIL

Homem é preso após furtar fios de comércio por duas vezes em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Furtos resultaram em R$ 10 mil em prejuízo
Furtos resultaram em R$ 10 mil em prejuízo

Um homem de 34 anos foi preso em São José dos Campos após tentar furtar um estabelecimento comercial de onde ele já havia subtraído fiação em duas ocasiões anteriores.

A prisão ocorreu na madrugada desta sexta-feira (13), na avenida Cidade Jardim, após acionamento via 190 para interrupção de furto em andamento. O envolvido fugiu em direção ao córrego da avenida Mário Covas quando foi disparado o alarme da loja.

Policiais militares da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram patrulhamento pela região e localizaram o suspeito próximo ao córrego. Durante a abordagem e busca pessoal, a equipe encontrou um alicate e uma mochila com roupas.

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O homem confessou o acesso ao estabelecimento. Segundo o proprietário, ele subtraiu fios em duas datas anteriores, o que resultou em prejuízo de R$ 10 mil. As ações foram registradas por câmeras de segurança.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso por tentativa de furto qualificado.

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