15 de março de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Santa Cruz: Menor foge da PM por tubulação em córrego de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Imagem ilustrativa
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Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I apreenderam 328 porções de drogas, totalizando 0,285 kg em São José dos Campos. A ação ocorreu na manhã de quinta-feira (12), na comunidade Santa Cruz 2, onde um envolvido fugiu pelo Córrego Lavapés.

A ocorrência foi registrada no cruzamento da rua Coronel José Monteiro com a rua José de Alencar. A equipe visualizou dois adolescentes, sendo que um deles portava uma sacola presa à cintura. Durante a abordagem, houve resistência e foram utilizadas técnicas de defesa pessoal para contenção.

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Dentro da sacola havia:

  • 165 porções de cocaína (143 g);
  • 126 porções de crack (26 g);
  • 37 porções de maconha (116 g);
  • R$ 425 em dinheiro;

Durante a conferência do material, o homem fugiu em direção ao Córrego Lavapés, pulou na água e entrou em uma tubulação de escoamento pluvial, não sendo localizado. As drogas e o dinheiro foram encaminhados à Diju (Delegacia da Infância e Juventude).

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