Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I apreenderam 328 porções de drogas, totalizando 0,285 kg em São José dos Campos. A ação ocorreu na manhã de quinta-feira (12), na comunidade Santa Cruz 2, onde um envolvido fugiu pelo Córrego Lavapés.

A ocorrência foi registrada no cruzamento da rua Coronel José Monteiro com a rua José de Alencar. A equipe visualizou dois adolescentes, sendo que um deles portava uma sacola presa à cintura. Durante a abordagem, houve resistência e foram utilizadas técnicas de defesa pessoal para contenção.

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