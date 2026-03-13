Policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I apreenderam 328 porções de drogas, totalizando 0,285 kg em São José dos Campos. A ação ocorreu na manhã de quinta-feira (12), na comunidade Santa Cruz 2, onde um envolvido fugiu pelo Córrego Lavapés.
A ocorrência foi registrada no cruzamento da rua Coronel José Monteiro com a rua José de Alencar. A equipe visualizou dois adolescentes, sendo que um deles portava uma sacola presa à cintura. Durante a abordagem, houve resistência e foram utilizadas técnicas de defesa pessoal para contenção.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Dentro da sacola havia:
- 165 porções de cocaína (143 g);
- 126 porções de crack (26 g);
- 37 porções de maconha (116 g);
- R$ 425 em dinheiro;
Durante a conferência do material, o homem fugiu em direção ao Córrego Lavapés, pulou na água e entrou em uma tubulação de escoamento pluvial, não sendo localizado. As drogas e o dinheiro foram encaminhados à Diju (Delegacia da Infância e Juventude).