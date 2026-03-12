12 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EEOSÃO

Chuva forte faz rio subir e ameaçar estrada em Cachoeira Paulista

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Defesa Civil do Estado
Chuva erodiu as margens da Estrada Municipal da Bocaina
Chuva erodiu as margens da Estrada Municipal da Bocaina

A cidade de Cachoeira Paulista foi atingida por uma chuva forte nessa quarta-feira (11), elevando o nível do rio Bocaina e erodindo as margens da Estrada Municipal da Bocaina.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Por volta das 12h30, o município foi atingido por precipitação pluviométrica de forte intensidade, ocasionando erosões.

Segundo a Defesa Civil do Estado, não houve registro de vítimas, e a estrada foi devidamente sinalizada, não havendo impacto no tráfego de veículos.

As equipes da Defesa Civil permanecem em campo, realizando o monitoramento das áreas de risco.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários