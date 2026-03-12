A cidade de Cachoeira Paulista foi atingida por uma chuva forte nessa quarta-feira (11), elevando o nível do rio Bocaina e erodindo as margens da Estrada Municipal da Bocaina.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Por volta das 12h30, o município foi atingido por precipitação pluviométrica de forte intensidade, ocasionando erosões.
Segundo a Defesa Civil do Estado, não houve registro de vítimas, e a estrada foi devidamente sinalizada, não havendo impacto no tráfego de veículos.
As equipes da Defesa Civil permanecem em campo, realizando o monitoramento das áreas de risco.