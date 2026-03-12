A cidade de Cachoeira Paulista foi atingida por uma chuva forte nessa quarta-feira (11), elevando o nível do rio Bocaina e erodindo as margens da Estrada Municipal da Bocaina.

Por volta das 12h30, o município foi atingido por precipitação pluviométrica de forte intensidade, ocasionando erosões.