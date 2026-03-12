O Centro Cultural SESI São José dos Campos recebe a temporada de apresentações do espetáculo “O Menino Maluquinho”. A montagem, realizada pela premiada Cia. Nau de Ícaros fica em cartaz até 22 de março de 2026.
A peça
A produção celebra os 33 anos de trajetória da companhia e une teatro, circo e dança para narrar a história de um dos personagens mais icônicos da literatura infantil brasileira. Com texto e direção de Marcelo Romagnoli, a peça homenageia o legado de Ziraldo (1932-2024) com humor e a sensibilidade do olhar infantil.
Um dos destaques da montagem é a trilha sonora, assinada por André Abujamra em parceria com Antonio Pinto, filho de Ziraldo, e a inspiração para a criação do livro original.
Apresentações e ingressos
O espetáculo conta com apresentações nos dias 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de março. A entrada é gratuita, mas os interessados devem realizar a reserva antecipada pelo portal Meu SESI. Cada CPF permite a solicitação de até dois lugares. A organização reforça que crianças de todas as idades precisam de reserva individual para acessar o teatro.
O teatro fica na avenida Cidade Jardim, nº 4389, Bosque dos Eucaliptos, em São José dos Campos.