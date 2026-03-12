O Centro Cultural SESI São José dos Campos recebe a temporada de apresentações do espetáculo “O Menino Maluquinho”. A montagem, realizada pela premiada Cia. Nau de Ícaros fica em cartaz até 22 de março de 2026.

A peça

A produção celebra os 33 anos de trajetória da companhia e une teatro, circo e dança para narrar a história de um dos personagens mais icônicos da literatura infantil brasileira. Com texto e direção de Marcelo Romagnoli, a peça homenageia o legado de Ziraldo (1932-2024) com humor e a sensibilidade do olhar infantil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp