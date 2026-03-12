O grupo de mães, pais e apoiadores do bairro Itapeva, em Paraibuna, segue em protesto contra o fechamento das escolas EMEF "Rosa de Moura Faria" e NEI "Professor José Ricardo Gomes Nogueira", anunciado em dezembro de 2025.

De acordo com os responsáveis, uma ação levada ao Ministério Público obteve parecer favorável à abertura de uma investigação oficial sobre o processo. A Prefeitura, no entanto, afirma que a notificação recebida não determina a reabertura da unidade e mantém o encerramento das atividades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso