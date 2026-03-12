12 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
TRÁFICO DE DROGAS

GCM prende procurado com 4 anos de reclusão a cumprir em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM Caraguatatuba
GCM prende procurado por tráfico de drogas
Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas, com pena de mais de quatro anos de reclusão a cumprir, foi localizado e preso em Caraguatatuba após uma denúncia anônima.

A prisão ocorreu na terça-feira (10), na rua Sete de Setembro, no bairro Olaria, quando a equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), em averiguação à denúncia de tráfico de entorpecentes no local, abordaram o suspeito.

Em consulta criminal, foi constatado que ele era procurado e condenado à reclusão por crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia local e permaneceu à disposição da Justiça.

