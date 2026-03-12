Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas, com pena de mais de quatro anos de reclusão a cumprir, foi localizado e preso em Caraguatatuba após uma denúncia anônima.

A prisão ocorreu na terça-feira (10), na rua Sete de Setembro, no bairro Olaria, quando a equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), em averiguação à denúncia de tráfico de entorpecentes no local, abordaram o suspeito.

