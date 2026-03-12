12 de março de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
QUASE 4 KG

PM apreende pés de maconha e detém proprietário no Vale

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação/PM
Polícia apreendeu pés de maconha em Santa Branca
Polícia apreendeu pés de maconha em Santa Branca

Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam dois pés de maconha e prenderam o responsável, no município de Santa Branca.

A prisão ocorreu na terça-feira (10) durante patrulhamento no bairro Jardim Nominato, quando a equipe visualizou algumas pessoas em atitude suspeita.

Em abordagem, um homem foi detido com as plantas que representavam quase 4 kg de droga. Ele permanece preso, à disposição da Justiça.

