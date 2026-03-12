Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam dois pés de maconha e prenderam o responsável, no município de Santa Branca.

A prisão ocorreu na terça-feira (10) durante patrulhamento no bairro Jardim Nominato, quando a equipe visualizou algumas pessoas em atitude suspeita.

