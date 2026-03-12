O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) rejeitou a proposta do game feito por alunos do curso de Engenharia da Computação baseado no esquema de abuso e exploração sexual do financista e bilionário Jeffrey Epstein. Os alunos passarão por atividades de conscientização.
O caso gerou polêmica e veio à tona nessa quarta-feira (11), em São José dos Campos, após aparecerem imagens dos alunos apresentando o jogo para outros colegas usando imagens de Epstein, preso em 2019 por comandar uma rede de tráfico sexual de menores.
O bilionário morreu em uma cela de prisão em Nova York em 2019, enquanto aguardava novo julgamento, uma década após já ter sido condenado como criminoso sexual.
Na proposta apresentada pelos alunos do ITA, a protagonista do jogo é Júlia, uma adolescente de 15 anos que é sequestrada e mantida em uma ilha por seis homens. O objetivo da personagem é conseguir gasolina e um barco para escapar do local. A polêmica se intensificou pelo fato de a mecânica do jogo envolver a manipulação emocional dos sequestradores.
Outro lado
Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira), por meio do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), esclareceu que a atividade mencionada ocorreu durante uma aula do ITA, ministrada para alunos do curso de Engenharia de Computação e que tem, entre os exercícios propostos, a concepção de um jogo interativo, com o objetivo de que os estudantes desenvolvam habilidades de programação e estruturação de código.
No contexto dessa atividade, os alunos foram convidados a apresentar propostas iniciais de temas para o desenvolvimento de jogos que seriam trabalhados ao longo do bimestre, exclusivamente no âmbito acadêmico da disciplina.
Em relação ao tema específico mencionado na reportagem, informou a FAB, “a proposta foi imediatamente descartada por ter sido identificada como assunto inapropriado”.
O ITA destacou que o caso está sendo tratado de forma “célere e responsável”, dentro das normas vigentes da instituição. Ações de conscientização serão reforçadas junto à comunidade dos alunos por meio do Grupo de Trabalho de Equidade de Gênero e demais órgãos da estrutura administrativa e acadêmica do Instituto.
“O ITA reafirma seu compromisso com a formação técnica e ética de seus estudantes e com a promoção de um ambiente acadêmico seguro, pautado pelo respeito, pela responsabilidade e pela integridade”, disse a escola.