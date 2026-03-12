O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) rejeitou a proposta do game feito por alunos do curso de Engenharia da Computação baseado no esquema de abuso e exploração sexual do financista e bilionário Jeffrey Epstein. Os alunos passarão por atividades de conscientização.

O caso gerou polêmica e veio à tona nessa quarta-feira (11), em São José dos Campos, após aparecerem imagens dos alunos apresentando o jogo para outros colegas usando imagens de Epstein, preso em 2019 por comandar uma rede de tráfico sexual de menores.