OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FLAGRANTE

Baep apreende drogas e prende suspeito no Jd Santo Onofre, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/3º Baep
Apreensões do Baep em São José dos Campos
Apreensões do Baep em São José dos Campos

Policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam 0,745 kg de drogas e prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Santo Onofre, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na quarta-feira (11), por volta das 16h. Com o suspeito foram localizados: 100 eppendorfs de cocaína, 155 porções de maconha, 49 eppendorfs de crack, além de um fraso de lança-perfume e R$ 138 em dinheiro.

Ele foi preso e permanece à disposição da Justiça na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.

