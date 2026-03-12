Policiais militares do 3° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) apreenderam 0,745 kg de drogas e prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas no bairro Jardim Santo Onofre, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na quarta-feira (11), por volta das 16h. Com o suspeito foram localizados: 100 eppendorfs de cocaína, 155 porções de maconha, 49 eppendorfs de crack, além de um fraso de lança-perfume e R$ 138 em dinheiro.

