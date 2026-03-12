Um casal registrou boletim de ocorrência após relatar agressões, perseguição e injúria por preconceito durante briga entre vizinhos em Cruzeiro. As vítimas são Gabriel Costa Belhiomini e Diego Simões Belhiomini.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na manhã do último domingo (8) para atender denúncia de ameaça em uma residência na rua Doutor José Carlos Caputo, no bairro Vila Regina Célia.