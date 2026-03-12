Um casal registrou boletim de ocorrência após relatar agressões, perseguição e injúria por preconceito durante briga entre vizinhos em Cruzeiro. As vítimas são Gabriel Costa Belhiomini e Diego Simões Belhiomini.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada na manhã do último domingo (8) para atender denúncia de ameaça em uma residência na rua Doutor José Carlos Caputo, no bairro Vila Regina Célia.
No local, os policiais encontraram as partes envolvidas em uma discussão que teria evoluído para agressões físicas. Segundo o registro policial, durante o desentendimento houve troca de ofensas e a situação precisou ser contida por pessoas que estavam no local.
Cacos de vidro foram encontrados nas residências após garrafas serem arremessadas entre os quintais. Os envolvidos também foram encaminhados para atendimento médico na Santa Casa. O caso foi registrado como lesão corporal, perseguição e injúria por preconceito, e será apurado pelas autoridades competentes.
Vídeo nas redes
Após o ocorrido, Diego publicou um vídeo em suas redes sociais relatando a situação. Ele afirma que decidiu tornar o caso público por receio de que algo mais grave possa acontecer e cobra providências das autoridades.
Em nota, os advogados que representam as vítimas informaram que atuam como assistentes de acusação e que os fatos estão sendo analisados pelas autoridades", diz o comunicado.
"Violência e discriminação não podem ser naturalizadas. O respeito à dignidade humana, à igualdade e aos direitos fundamentais deve prevalecer em qualquer sociedade que se pretenda justa."
A ocorrência foi encaminhada para investigação e poderá resultar em medidas judiciais no âmbito criminal.