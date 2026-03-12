Ladrão e receptador foram presos em flagrante por policiais civis do 1º Distrito Policial de São José dos Campos após furto em um café na avenida Anchieta. Segundo o boletim de ocorrência, o bem levado foi recuperado pouco depois e devolvido à vítima.

A vítima entregou imagens internas do furto aos investigadores, o que permitiu a identificação rápida do suspeito. A ocorrência mobilizou policiais civis do 1º DP depois de comunicação inicial feita por agentes do 8º DP.